Bakan Gül: 'Güçlü bir sosyal ve ekonomik ilişki için güçlü bir hukuki ilişki şarttır' - Haberler
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Bakan Gül: "Güçlü bir sosyal ve ekonomik ilişki için güçlü bir hukuki ilişki şarttır"

AA - Haberler | Güncel

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün konuşması Aile fotoğrafı çekimi ANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Türkiye'de Cezai Konularda Uluslararası Adli İş Birliğinin Geliştirilmesi Projesi"nin açılış konferansına katıldı.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün konuşması

Aile fotoğrafı çekimi ANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, " Türkiye'de Cezai Konularda Uluslararası Adli İş Birliğinin Geliştirilmesi Projesi"nin açılış konferansına katıldı. (3)

Bakan Gül: Güçlü bir sosyal ve ekonomik ilişki için güçlü bir hukuki ilişki şarttır

Bakan Gül: Güçlü bir sosyal ve ekonomik ilişki için güçlü bir hukuki ilişki şarttır

Bakan Gül: Güçlü bir sosyal ve ekonomik ilişki için güçlü bir hukuki ilişki şarttır

Bakan Gül:
AA - Son Dakika Haberleri
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Haber: Bakan Gül: 'Güçlü bir sosyal ve ekonomik ilişki için güçlü bir hukuki ilişki şarttır' - Haberler
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