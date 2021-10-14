Bakan Gül: "Güçlü bir sosyal ve ekonomik ilişki için güçlü bir hukuki ilişki şarttır"
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün konuşması Aile fotoğrafı çekimi ANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Türkiye'de Cezai Konularda Uluslararası Adli İş Birliğinin Geliştirilmesi Projesi"nin açılış konferansına katıldı.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün konuşması
Aile fotoğrafı çekimi ANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, " Türkiye'de Cezai Konularda Uluslararası Adli İş Birliğinin Geliştirilmesi Projesi"nin açılış konferansına katıldı. (3)