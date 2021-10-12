Son dakika haber! Bakan Ersoy Yıl sonuna kadar 4 milyondan fazla Rus misafiri ağırlayacağız - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber! Bakan Ersoy Yıl sonuna kadar 4 milyondan fazla Rus misafiri ağırlayacağız

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haber! Bakan Ersoy Yıl sonuna kadar 4 milyondan fazla Rus misafiri ağırlayacağız

Gelen son dakika haberine göre Bakan Ersoy: Yıl sonuna kadar 4 milyondan fazla Rus misafiri ağırlayacağız KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye ile Rusya arasında 'Ortak Turizm Eylem Planı' imzalanan toplantıda, pandemi dönemi olmasına rağmen Rusya'dan, Türkiye'ye beklentilerin üzerinde bir turist...

Bakan Ersoy: Yıl sonuna kadar 4 milyondan fazla Rus misafiri ağırlayacağız

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye ile Rusya arasında 'Ortak Turizm Eylem Planı' imzalanan toplantıda, pandemi dönemi olmasına rağmen Rusya'dan, Türkiye'ye beklentilerin üzerinde bir Turist hareketliliğinin olduğunu söyledi. Ersoy, "Turist sayısı ağustos sonu itibarıyla 2,5 milyonu geçti; ama yıl sonu itibarıyla 4 milyondan fazla Rus misafiri ülkemizde ağırlayacağız gibi görünüyor" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Rusya Federal Turizm Ajansı Başkanı Zarina Doguzova ve beraberindeki heyetle Ankara'da otelde bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık 1 saat sürdü. Görüşme sonrası düzenlenen basın toplantısında taraflar 'Turizm Eylem Planı'nı imzaladı. Toplantıda konuşan Bakan Ersoy, pandemi koşullarında turizm trafiğinin ülkeler arasında açıldığını söyleyerek Rusya-Türkiye arasındaki hava trafiğinin yoğun bir şekilde başladığını belirtti. Pandemi dönemi olmasına rağmen Rusya'dan, Türkiye'ye beklentilerin üzerinde bir turist hareketliliğinin olduğunu ifade eden Ersoy, "Turist sayısı ağustos sonu itibarıyla 2,5 milyonu geçti; ama yıl sonu itibarıyla 4 milyondan fazla Rus misafiri ülkemizde ağırlayacağız gibi görünüyor. Rusya, geçen sene olduğu gibi bu sene de Türkiye'ye en fazla misafir veren ülkeler arasında birinci sırada yer alıyor" dedi.

'TURİZM SERTİFAKISININ ÖNEMİNİ GÖRDÜK'

Bakan Ersoy, bu görüşmeler sırasında güvenli turizm sertifikası ve bu tarz çalışmaların önemini gördüklerini ifade ederek, "Turizm teşvik kanunuyla birlikte bu sertifikasyon programı kalıcı hale getirildi. Pandemiden sonra da hijyenle ilgili kurallar, yapılması gerekenler, denetimler artık hayatımızın bir parçası olacak. Zaten hijyenin ne kadar önemli olduğunu da pandemi koşulları tüm dünyaya öğretti. Turistler artık ülkeleri, konaklayacakları tesisleri, yiyecekleri yemekleri seçerken de bu tarz sertifikasyonlara ve denetimlere tabi olup olmadığını özellikle gözlemlemek istiyorlar" diye konuştu.

'2022'Yİ, 2021'İN ÜSTÜNDE TAMAMLAYACAĞIMIZA EMİNİM'

Bakan Ersoy, 2022 yılında Türkiye'ye gelecek Rus turist konusundaki beklentileri sorulması üzerine, "2019'da pandemi öncesine baktığımız zaman 50 milyondan fazla Rus turisti Türkiye ağırlamıştı. Zaten pandemi olmasaydı 8 milyar dolara da gidiyorduk. Her geçen sene rakam artarak tekrar eski seviyelere doğru geliyor. Şu an bir hedef koymak için erken. Şunu çok rahatlıkla söyleyebilirim; 2021'in üstünde tamamlayacağımıza eminim. İki tarafta da bununla ilgili bir niyet var. Gereken koşulları daha hızlı bir şekilde iki taraf da yerine getiriyor" dedi.

'EGE DE RUS TURİSTLER İÇİN POPULER'

Ersoy, Akdeniz kadar Ege'nin de Rus turistler için ağırlıklı tercih edilir ve popüler hale geldiğini belirterek, "Bu sene özellikle Bodrum bölgesinde ve Ege'nin diğer ilçelerinde çok sayıda Rus turisti biz ağırlamayı başardık. Turizm Geliştirme Ajansı'yla birlikte tanıtımlar profesyonelce, yoğun ve etkin bir şekilde tüm dünyada yapılıyor. Rusya'da 2019'dan itibaren çok yoğun tanıtım yapıyoruz. Burada da özellikle Ege'ye özgü yeni bir tanıtım stratejisini devreye aldık. Bodrum bölgesinde çok fazla Rus misafirle görüşme fırsatı yakaladım. Artık Bodrum'u keşfettiklerini söylüyorlar, yoğun bir şekilde. Bodrum'da özellikle batı ülkelerinden Rus turist çekeceğiz. Sadece Antalya'dan değil, batının da Rus turist çekeceğine inanıyorum" diye konuştu.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
İstanbul'da taksici eziyeti sürüyor! Kendi teklif ettiği parayı kabul etmeyen turistleri arabaya almadı

İstanbul'da taksici eziyeti sürüyor! Kendi teklif ettiği parayı kabul etmeyen turistleri arabaya almadı

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Afganistan) G20 bünyesinde bir çalışma grubu oluşturulmasını öneriyorum. Türkiye olarak bu grubun başkanlığına da talibiz.'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Afganistan) G20 bünyesinde bir çalışma grubu oluşturulmasını öneriyorum. Türkiye olarak bu grubun başkanlığına da talibiz."

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye'nin güney ve doğu sınırlarından maruz kalacağı göç baskısından Avrupa ülkelerinin de etkilenmesi kaçınılmazdır.'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin güney ve doğu sınırlarından maruz kalacağı göç baskısından Avrupa ülkelerinin de etkilenmesi kaçınılmazdır."
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Süleyman Soylu Ziya Selçuk Mahmut Özer
Magazin Tarkan Seda Sayan Işıl Sergen Seren Serengil
Spor Fernando Alonso Ali Koç Şenol Güneş
Tüm Haberler Hava Durumu Murat Kurum Rüya Tabirleri Bekir Pakdemirli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika haber! Bakan Ersoy Yıl sonuna kadar 4 milyondan fazla Rus misafiri ağırlayacağız - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.10.2021 15:57:18. #1.12#