Bakan Ersoy: 'Özellikle Ege'de arttık Rusya'da popüler olmaya başladı' - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bakan Ersoy: "Özellikle Ege'de arttık Rusya'da popüler olmaya başladı"

AA / Osman Baytürk - Haberler | Güncel

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un konuşması Karşılıklı imzaların atılması ANKARA - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Rusya Federal Turizm Ajansı Başkanı Zarina Doguzova ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un konuşması

Karşılıklı imzaların atılması

ANKARA - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Rusya Federal Turizm Ajansı Başkanı Zarina Doguzova ile ortak basın toplantısı düzenledi. (2)

Bakan Ersoy: Özellikle Ege'de arttık Rusya'da popüler olmaya başladı

Bakan Ersoy: Özellikle Ege'de arttık Rusya'da popüler olmaya başladı

Bakan Ersoy: Özellikle Ege'de arttık Rusya'da popüler olmaya başladı

Bakan Ersoy:
AA / Osman Baytürk - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Recep Tayyip Erdoğan Ziya Selçuk
Magazin Nihal Yalçın Demet Akalın
Spor Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Rüya Tabirleri Mehmet Kasapoğlu Şans Oyunları Yemek Tarifleri Sergen Yalçın Hava Durumu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Bakan Ersoy: 'Özellikle Ege'de arttık Rusya'da popüler olmaya başladı' - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.10.2021 14:28:07. #1.11#