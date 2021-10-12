Bakan Ersoy: "Özellikle Ege'de arttık Rusya'da popüler olmaya başladı"
AA / Osman Baytürk - Haberler | Güncel
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un konuşması Karşılıklı imzaların atılması ANKARA - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Rusya Federal Turizm Ajansı Başkanı Zarina Doguzova ile ortak basın toplantısı düzenledi.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un konuşması
Karşılıklı imzaların atılması
ANKARA - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Rusya Federal Turizm Ajansı Başkanı Zarina Doguzova ile ortak basın toplantısı düzenledi. (2)