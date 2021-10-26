Bakan Dönmez: "Sonbahar rüzgarları RES'lere rekor getirdi" - Haberler
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Bakan Dönmez: "Sonbahar rüzgarları RES'lere rekor getirdi"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Bakan Dönmez:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sonbahar rüzgarlarından Rüzgar Enerji Santrali'ne (RES) rekor getirdiğini açıkladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sonbahar rüzgarlarından Rüzgar Enerji Santrali'ne (RES) rekor getirdiğini açıkladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından "Sonbahar rüzgarları RES'lere rekor getirdi. 25 Ekim Pazartesi günü 174.723 MWh'la rüzgardan tüm zamanların günlük elektrik üretim rekorunu kırdık. Aynı gün rüzgardan günlük elektrik üretim oranı %20,2'ye ulaşarak yenilenebilir enerji içerisinde en yüksek paya ulaştı" paylaşımında bulundu.

(Musa Erdoğan/İHA)

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