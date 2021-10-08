Bakan Dönmez: Hane halkına ve küçük tüketiciye artan maliyetleri tam yansıtmıyoruz

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, devletin, doğal gaz, elektrik ve akaryakıtta vergi gelirlerinden fedakarlık yaptığını belirterek, "Sadece bu yıl için söyleyeyim bu fedakarlığın karşılığı 52 milyar lira oldu. Biz bu anlamda bir fedakarlık yapıyoruz, devlet olarak ve konutlara, yani hane halkına ve küçük tüketiciye bu artan maliyetleri tam yansıtmıyoruz" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dömez, katıldığı bir TV programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Türkiye'de geçen yıl tüketilen 48-49 milyar metreküp doğal gazın, bu sene muhtemelen 10 milyar metreküp üzerinde bir tüketimi olacağını belirten Bakan Dönmez, "İki nedenden dolayı doğal gazda talep artışı yaşandı ülkemizde. Birisi; bu sene kurak geçiyor, dolayısıyla hidrolikten ürettiğimiz elektrik üretim miktarımız nispeten azaldı. Bunu dengeleyebilmek için de doğal gaz santrallerini daha fazla çalıştırdık. İkincisi; sanayide ciddi bir kapasite kullanım oranı yakalanmış oldu. Biliyorsunuz şu anda başta ihracat olmak üzere, ihracat verileri de zaten bunu destekliyor, oradaki talep artışıyla birlikte yaklaşık belki bir 8-10 milyar metreküplük ilave bir talep artışı söz konusu. Bunu biz hem mevcut kontratlardan boru hatlarıyla, bir kısmına da LNG tedarik etmek suretiyle bu sene inşallah ve tedarikçiler de sevkiyat programlarına uyduğu takdirde bir sıkıntı yaşamadan atlatmış olacağız" diye konuştu.

"Şimdi, Türkali isimli kuyularımızdan ilk keşfimizi yaptığımız sahada artık biz üretim kuyuları hazırlıyoruz, yani sahayı geliştiriyoruz. Bugün itibarıyla orada 6 tane kuyumuz olmuş oldu. İnşallah bölgede biz belki 40'a kadar kuyu kazacağız, ilk 10 kuyuyu kazdıktan sonra da zaten ilk faz dediğimiz birinci etapta üretime geçmiş olacağız. Hedefimiz, 2023'te, Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında Karadeniz gazını vatandaşımızla buluşturmak. Amasra-1 bölgesindeki keşifle ilgili olarak da yine önümüzdeki yıl belki bazı çalışmalar yapabiliriz, yine belki muhtemelen bu yıl sonu veya yılbaşında bu bahsettiğimiz Sakarya gaz sahasının hemen yanında bir başka sahada keşif amaçlı bir başka daha sondajımız olacak. Biz o sahadan ümitliyiz, aslında yaptığımız çalışmalar da onu gösteriyor. Açtığımız her kuyuda ilk açıkladığımız rakamı teyit eden jeolojik bilgilere de ulaşmış oluyoruz."

Haber : Caner ÜNVER/ANKARA,