Bakan Çavuşoğlu: Türkiye, Polonya ile Romanya arasındaki üçlü mekanizmamız çok önemli-2 - Haberler
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Bakan Çavuşoğlu: Türkiye, Polonya ile Romanya arasındaki üçlü mekanizmamız çok önemli-2

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

? Polonya'daki resmi ziyaretine devam eden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Baltık'tan Karadeniz'e: Bölgenin Stratejik Potansiyelinin Kilidini Açmak" konulu Varşova Güvenlik Forumu'na katıldı.

? Polonya'daki resmi ziyaretine devam eden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Baltık'tan Karadeniz'e: Bölgenin Stratejik Potansiyelinin Kilidini Açmak" konulu Varşova Güvenlik Forumu'na katıldı. Bakan Çavuşoğlu, ' Türkiye, Polonya ile Romanya arasındaki üçlü mekanizmamız çok önemli ve bu mekanizmayı liderler seviyesine yükseltmeye karar verdik. Gelecek yıl liderleri bir araya getireceğiz' ifadelerini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu: Türkiye, Polonya ile Romanya arasındaki üçlü mekanizmamız çok önemli-2

Bakan Çavuşoğlu: Türkiye, Polonya ile Romanya arasındaki üçlü mekanizmamız çok önemli-2

Bakan Çavuşoğlu: Türkiye, Polonya ile Romanya arasındaki üçlü mekanizmamız çok önemli-2

Bakan Çavuşoğlu: Türkiye, Polonya ile Romanya arasındaki üçlü mekanizmamız çok önemli-2
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Haber: Bakan Çavuşoğlu: Türkiye, Polonya ile Romanya arasındaki üçlü mekanizmamız çok önemli-2 - Haberler
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