Bakan Çavuşoğlu: Türkiye, Polonya ile Romanya arasındaki üçlü mekanizmamız çok önemli-2

? Polonya'daki resmi ziyaretine devam eden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Baltık'tan Karadeniz'e: Bölgenin Stratejik Potansiyelinin Kilidini Açmak" konulu Varşova Güvenlik Forumu'na katıldı. Bakan Çavuşoğlu, ' Türkiye, Polonya ile Romanya arasındaki üçlü mekanizmamız çok önemli ve bu mekanizmayı liderler seviyesine yükseltmeye karar verdik. Gelecek yıl liderleri bir araya getireceğiz' ifadelerini kullandı.