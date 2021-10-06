Bakan Çavuşoğlu, PAB Başkanı Pacheco ile görüştü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bakan Çavuşoğlu, PAB Başkanı Pacheco ile görüştü

AA - Haberler | Güncel

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Parlamentolararası Birlik Başkanı Duarte Pacheco'yu karşılaması Bakan Çavuşoğlu'nun makamında yapılan görüşme ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Parlamentolararası Birlik Başkanı Duarte Pacheco ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Parlamentolararası Birlik Başkanı Duarte Pacheco'yu karşılaması

Bakan Çavuşoğlu'nun makamında yapılan görüşme ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Parlamentolararası Birlik Başkanı Duarte Pacheco ile görüştü.

Bakan Çavuşoğlu, PAB Başkanı Pacheco ile görüştü

Bakan Çavuşoğlu, PAB Başkanı Pacheco ile görüştü

Bakan Çavuşoğlu, PAB Başkanı Pacheco ile görüştü
AA - Son Dakika Haberleri
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Polonyalı mevkidaşı Rau ile ortak basın toplantısında konuştu: (1)

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Polonyalı mevkidaşı Rau ile ortak basın toplantısında konuştu: (1)
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Süleyman Soylu Binali Yıldırım
Magazin İrem Derici Aleyna Tilki Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Namaz Vakitleri Aykut Kocaman Abdullah Avcı Ersun Yanal Stefan Kuntz
Tüm Haberler Rüya Tabirleri Güzel Sözler Şans Oyunları Hava Durumu Vladimir Putin Ömer Fatih Sayan Mehmet Kasapoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Bakan Çavuşoğlu, PAB Başkanı Pacheco ile görüştü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 06.10.2021 15:03:43. #1.12#