Bakan Çavuşoğlu, PAB Başkanı Pacheco ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Parlamentolararası Birlik Başkanı Duarte Pacheco'yu karşılaması Bakan Çavuşoğlu'nun makamında yapılan görüşme ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Parlamentolararası Birlik Başkanı Duarte Pacheco ile görüştü.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Parlamentolararası Birlik Başkanı Duarte Pacheco'yu karşılaması
Bakan Çavuşoğlu'nun makamında yapılan görüşme ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Parlamentolararası Birlik Başkanı Duarte Pacheco ile görüştü.