Bakan Çavuşoğlu ile Ukraynalı mevkidaşı, 'İstişareler Planı' imzaladı - Haberler
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Bakan Çavuşoğlu ile Ukraynalı mevkidaşı, 'İstişareler Planı' imzaladı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu resmi temaslar için gittiği Ukrayna'nın Lviv kentinde Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile ikili görüşme gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu resmi temaslar için gittiği Ukrayna'nın Lviv kentinde Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile ikili görüşme gerçekleştirdi. İki bakan, daha sonra heyetler arası görüşmelere başkanlık yaptı.

Görüşmelerin ardından Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ile Ukrayna Dışişleri Bakanlığı arasında 2022-2023 yılları 'İstişareler Planı' imzalandı.

Bakan Çavuşoğlu ile Ukraynalı mevkidaşı, 'İstişareler Planı' imzaladı

Bakan Çavuşoğlu ile Ukraynalı mevkidaşı, 'İstişareler Planı' imzaladı

Bakan Çavuşoğlu ile Ukraynalı mevkidaşı, 'İstişareler Planı' imzaladı

Bakan Çavuşoğlu ile Ukraynalı mevkidaşı, 'İstişareler Planı' imzaladı
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