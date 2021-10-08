Bakan Çavuşoğlu, Cennet Bölüğü Anıtı'na çiçek bıraktı - Haberler
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Bakan Çavuşoğlu, Cennet Bölüğü Anıtı'na çiçek bıraktı

İhlas Haber Ajansı / Bekir Keskin - Haberler | Güncel

- Bakan Çavuşoğlu, Cennet Bölüğü Anıtı'na çiçek bıraktı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna ziyaretinde Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba ile Cennet Bölüğü (Nebesna Sotnia) Anıtı'na çiçek bıraktı.

- Bakan Çavuşoğlu, Cennet Bölüğü Anıtı'na çiçek bıraktı

LVİV - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna ziyaretinde Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba ile Cennet Bölüğü (Nebesna Sotnia) Anıtı'na çiçek bıraktı.

Ukrayna'nın Lviv kentine gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ülkedeki temaslarına devam ediyor. Bakan Çavuşoğlu, beraberinde Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba ile Cennet Bölüğü (Nebesna Sotnia) Anıtı'nı ziyaret etti. Kuleba ile birlikte anıta çiçek bırakan Bakan Çavuşoğlu, daha sonra anıtın önünde Ukraynalı mevkidaşı ile fotoğraf çektirdi.

Cennet Bölüğü (Nebesna Sotnia) Anıtı, Ukrayna'da 2014 yılında Rusya yanlısı yönetime karşı Batı yanlılarının yönetimi değiştirme amacıyla başlattığı ve "meydan olayları" olarak bilinen protestolar sırasında hayatını kaybedenlerin anısına yaptırılmıştı.

Bakan Çavuşoğlu, Cennet Bölüğü Anıtı'na çiçek bıraktı

Bakan Çavuşoğlu, Cennet Bölüğü Anıtı'na çiçek bıraktı

Bakan Çavuşoğlu, Cennet Bölüğü Anıtı'na çiçek bıraktı

Bakan Çavuşoğlu, Cennet Bölüğü Anıtı'na çiçek bıraktı
İhlas Haber Ajansı / Bekir Keskin - Son Dakika Haberleri
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Haber: Bakan Çavuşoğlu, Cennet Bölüğü Anıtı'na çiçek bıraktı - Haberler
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