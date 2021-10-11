Bakan Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bağlantısızlar Hareketi 60. Yıldönümü Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile görüştü.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bağlantısızlar Hareketi 60. Yıldönümü Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile görüştü.
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri