Bakan Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bağlantısızlar Hareketi 60. Yıldönümü Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile görüştü.

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