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Bakan Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov ile görüştü

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bağlantısızlar Hareketi 60. Yıldönümü Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bağlantısızlar Hareketi 60. Yıldönümü Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile görüştü.

Bakan Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov ile görüştü
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Haber: Bakan Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov ile görüştü - Haberler
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