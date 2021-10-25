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Bakan Çavuşoğlu, Avusturyalı mevkidaşı Linhart'ın yeni görevini tebrik etti

AA / Nazlı Yüzbaşıoğlu - Haberler | Güncel
Bakan Çavuşoğlu, Avusturyalı mevkidaşı Linhart'ın yeni görevini tebrik etti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avusturya Dışişleri Bakanı Michael Linhart'ı arayarak yeni görevini kutladı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avusturya Dışişleri Bakanı Michael Linhart'ı arayarak yeni görevini kutladı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Çavuşoğlu Linhart'la tebrik amaçlı telefon görüşmesi yaptı.

Avusturya'da, eski Başbakan Sebastian Kurz, hakkında başlatılan yolsuzluk soruşturması nedeniyle 9 Ekim'de istifa etmişti.

Ülkede 11 Ekim'de düzenlenen törende eski Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg, yemin ederek Avusturya'nın yeni başbakanı olmuş, Schallenberg'den boşalan koltuğa ise Türkiye doğumlu tecrübeli diplomat Linhart getirilmişti.

AA / Nazlı Yüzbaşıoğlu - Son Dakika Haberleri
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