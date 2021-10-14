Son dakika haber | Bakan Bilgin: Geleceğe dair en büyük güvencemiz gençlik

Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nun (TİSK) 'Ortak Paylaşım Forumu'na katıldı. Ataşehir MESS Teknoloji Merkezi'nde düzenlenen foruma Bakan Bilgin'in yanı sıra, HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay da katıldı. Forumda, konuşan Bakan Bilgin, "Türkiye'nin geleceğiyle ilgili hiçbir endişem yok. Türkiye tarihinin en zor dönemlerini yaşadı. Kuşatılmış bir ülke haline getirilmek istendi. Dünyanın süper güçleri bin yıl sonra Türkiye'yi Akdeniz'den dışarı atmak istediler. Türkiye bunlara cevap verdi. Cevap vermeye devam ediyor. Bölgemizdeki ülkeleri parçalamaya çalışıyorlar, Libya'yı, Suriye'yi parçaladılar, Irak'ı aynı şekilde. Hedeflerinde İran ve Türkiye var. Türkiye bunlara cevap verecek bir ülke. Türkiye demokrasisiyle, demokrasisini güçlü tutarak, siyasal rejimiyle, hukukun üstünlüğüyle bunları çözecek bir ülke. Bunlara yönelik eleştirileri de anlamsız buluyorum. Türkiye üst üste seçimler yaparak, seçimleri özgür iradeleriyle yaparak… Tabi ki rejim değiştirmenin yani başkanlık sistemine geçmenin kolay bir şey olmadığını da bilmek lazım ama zaman içerisinde bunun da yeni anayasayla birlikte taçlanarak, özellikle cumhuriyetimizin 100 yılında daha ileri gideceğini söylüyorum, düşünüyorum. Bundan şüphem yok." dedi.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri