Bakan Bilgin: 125 çalışma uzman yardımcısı alımı yapacağız - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bakan Bilgin: 125 çalışma uzman yardımcısı alımı yapacağız

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Bakan Bilgin: 125 çalışma uzman yardımcısı alımı yapacağız

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Bakanlık bünyesinde 125 çalışma uzman yardımcısı alımı yapılacağını duyurdu.

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Bakanlık bünyesinde 125 çalışma uzman yardımcısı alımı yapılacağını duyurdu.

Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sevgili gençler; Bakanlığımız bünyesinde istihdam edilmek üzere 125 çalışma uzman yardımcısı alımı yapacağız. Başvurularınızı 12 Ekim 2021 itibarıyla yapabilirsiniz. Çalışma ve Sosyal Güvenlik teşkilatımızı sizlerle daha da güçlendireceğiz. Şimdiden hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.


Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Son dakika haber: Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, trafik kazası geçirdi

Son dakika haber: Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, trafik kazası geçirdi
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Temel Karamollaoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Bülent Ersoy Mustafa Keser Seren Serengil
Spor Marcao Kim Min-jae Serdar Aziz Burak Yılmaz Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Ali İhsan Su
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Bakan Bilgin: 125 çalışma uzman yardımcısı alımı yapacağız - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 08.10.2021 00:40:08. #1.17#