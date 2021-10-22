Bakan Akar, İngiltere Savunma Bakanı Wallece ile görüştü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bakan Akar, İngiltere Savunma Bakanı Wallece ile görüştü

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere geldiği NATO Karargahı'nda, İngiltere Savunma Bakanı Wallace ile ikili görüşme gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere geldiği NATO Karargahı'nda, İngiltere Savunma Bakanı Wallace ile ikili görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, ikili ve bölgesel savunma, güvenlik ile savunma sanayinde iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Bakan Akar, İngiltere Savunma Bakanı Wallece ile görüştü

Bakan Akar, İngiltere Savunma Bakanı Wallece ile görüştü

Bakan Akar, İngiltere Savunma Bakanı Wallece ile görüştü

Bakan Akar, İngiltere Savunma Bakanı Wallece ile görüştü
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Hiçbir denetimin olmadığı sosyal medya mecraları hem demokrasiyi hem toplumsal barışı hem de devletlerin milli güvenliğini...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hiçbir denetimin olmadığı sosyal medya mecraları hem demokrasiyi hem toplumsal barışı hem de devletlerin milli güvenliğini...

 Milli Savunma Bakanı Akar, ABD Savunma Bakanı Austin ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Akar, ABD Savunma Bakanı Austin ile görüştü

 Son dakika! MİT'ten PKKKCK'ya Irak'ın kuzeyinde iki ayrı operasyon

Son dakika! MİT'ten PKK/KCK'ya Irak'ın kuzeyinde iki ayrı operasyon
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title