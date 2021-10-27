Bakan Akar, Çad Milli Savunma ve Gaziler Bakanı Daud Yaya Brahim ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Çad Milli Savunma ve Gaziler Bakanı Emekli Tümgeneral Daud Yaya Brahim ile bir araya geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Akar, Çad Geçiş Dönemi Devlet Başkanı Mahamat İdris Debi Itno ile Türkiye'ye gelen Çad Milli Savunma ve Gaziler Bakanı Brahim ile görüştü.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmede, savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunulduğu belirtildi.

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