Son dakika haberleri... Bakan Akar, ABD'li mevkidaşı ile görüştü (2)- Yeniden
Gelen son dakika haberine göre Sayın yazı işleri müdürlerinin dikkatine;'Bakan Akar, ABD'li mevkidaşı ile görüştü' başlıklı haberimizi, kaynağından yapılan düzeltme ile yeniden geçiyoruz.
Sayın yazı işleri müdürlerinin dikkatine;
'Bakan Akar, ABD'li mevkidaşı ile görüştü' başlıklı haberimizi, kaynağından yapılan düzeltme ile yeniden geçiyoruz.-----------------------YENİDEN
ANKARA, - MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin ile telefonda görüştü.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin, 27 Ekim 2021'de bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiş, görüşmede ikili ve bölgesel savunma ile güvenlik konuları ele alınmıştır" ifadelerine yer verildi.
Haber : ANKARA,
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Austin ile görüştü
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