BAİB'DEN VALİ ARSLANTAŞ'A ZİYARET - Haberler
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BAİB'DEN VALİ ARSLANTAŞ'A ZİYARET

Habermetre - Haberler | Toplum
BAİB'DEN VALİ ARSLANTAŞ'A ZİYARET

Burdur Valisi Sayın Ali Arslantaş, ziyarette bulunan Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu ve beraberinde yer alan heyeti kabul etti.

ANTALYA (Habermetre) - Burdur Valisi Sayın Ali Arslantaş, ziyarette bulunan Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu ve beraberinde yer alan heyeti kabul etti. Ziyaretleri dolayısıyla Başkan Çavuşoğlu ve heyete teşekkür eden Vali Arslantaş, sorumluluk bölgesi Antalya, Isparta ve Burdur illeri olan BAİB'in çalışmaları hakkında bilgi aldı. Burdur özelinde ve bölge olarak öne çıkan ihracat sektörlerinin görüşüldüğü ziyarette, en fazla ihracat yapılan sektörler ve Ülkeler hakkında bilgiler alan Vali Arslantaş, ihracat gerçeklestiren firmalara hizmet veren BAİB'in üstlendiği misyonun çok önemli olduğunu vurguladı. İstihdam ve ekonimimizin büyümesinde İhracat yapan firmaların katkısının en önde yer aldığını belirten Vali Arslantaş, BAİB'in bölgemizde yürüttüğü çalışmalarla başta üç komşu İlimiz olmak üzere Ülkemiz ekonomisine önemli katkılar sağlamasını dileyerek, çalışmalarında başarılar diledi. BAİB Başkanı Çavuşoğlu da kabulü dolayısıyla Vali Arslantaş'a teşekkür ederek, gösterdiği yakın ilgi ve alakası dolayısıyla duydukları memnuniyeti dile getirdi.

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