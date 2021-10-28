Bahşılı'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
AA / Ahmet Yaman - Haberler | Güncel
Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
U.C'nin kullandığı 71 AD 307 plakalı otomobil ile A.A. idaresindeki plakasız motosiklet, Fatih Sultan Mehmet Caddesi'nde çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ambulansla Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı.
AA / Ahmet Yaman - Son Dakika Haberleri
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