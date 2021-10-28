Bahşılı'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bahşılı'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

AA / Ahmet Yaman - Haberler | Güncel
Bahşılı'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

U.C'nin kullandığı 71 AD 307 plakalı otomobil ile A.A. idaresindeki plakasız motosiklet, Fatih Sultan Mehmet Caddesi'nde çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ambulansla Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı.

AA / Ahmet Yaman - Son Dakika Haberleri
Eskişehir'de bir kişi otomobilde ölü bulundu

Eskişehir'de bir kişi otomobilde ölü bulundu
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title