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Bahşılı'da güz şenlikleri düzenlendi

AA / Ahmet Yaman - Haberler | Güncel
Bahşılı'da güz şenlikleri düzenlendi

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde belediye ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce güz şenlikleri düzenlendi.

BAHŞILI, KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde belediye ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce güz şenlikleri düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte, kadınların el emeği göz nuru ürünleri kurulan stantlarda sergilendi, öğrenciler tarafından çeşitli gösteriler gerçekleştirildi.

Yarışmalarda dereceye giren öğrencilere hediyelerin verildiği etkinlikte, kadınların yaptığı yöresel yemekler de satışa sunuldu.

Kaymakam Erdem Karanfil, programın ardından yaptığı konuşmada, uzun zamandır okulların ve vatandaşların bir araya gelemediğini söyledi.

Öğrencilerin de eğlenemediğini aktaran Karanfil, "Salgından dolayı okullarımız bayramları dahi kısa tutuyor, etkinlikler yapılmıyordu. Yüz yüze eğitimin başlamasıyla vatandaş öğrenci buluşması güz şenlikleri ile sağlandı. Çocuklarımız doyasıya eğlendi. Bu konuda emeği geçen belediyemize ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze teşekkür ederiz." diye konuştu.

Etkinliğe, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Ata Dönmez, kurum müdürleri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

AA / Ahmet Yaman - Son Dakika Haberleri
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