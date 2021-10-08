Bahreyn'de İsrail ile normalleşme karşıtı gösterilere güvenlik güçleri müdahale etti - Haberler
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Bahreyn'de İsrail ile normalleşme karşıtı gösterilere güvenlik güçleri müdahale etti

AA / Muhammed Semiz - Haberler | Güncel
Bahreyn'de İsrail ile normalleşme karşıtı gösterilere güvenlik güçleri müdahale etti

Bahreyn'in başkenti Manama'da İsrail ile normalleşme karşıtı gösterilere Bahreyn güvenlik güçleri müdahalede bulundu.

Bahreyn'in başkenti Manama'da İsrail ile normalleşme karşıtı gösterilere Bahreyn güvenlik güçleri müdahalede bulundu.

Bahreynli aktivistler sosyal medya hesaplarında, başkent Manama'da Bahreyn-İsrail normalleşmesini protesto eden Bahreynlilere güvenlik güçlerinin müdahalesine ilişkin açıklama ve görüntüler paylaştı.

Söz konusu paylaşımlarda, Filistin bayrakları taşıyan ve İsrail ile normalleşme karşıtı sloganlar atan göstericilere güvenlik güçlerinin göz yaşartıcı bombalarla müdahale ettiği görüntüler yer aldı.

Çok sayıda protestocunun gözaltına alındığı kaydedilen açıklamalarda, güvenlik güçlerinin göstericilerin toplandığı Ras er-Rumman bölgesinde geniş önlemler aldığı aktarıldı.

Bahreyn'de normalleşme karşıtı gösteriler

İsrail ile Bahreyn arasında 15 Eylül 2020'de Beyaz Saray'da düzenlenen törenle ilişkileri normalleştirme anlaşması imzalanmıştı.

Bahreyn'de normalleşme karşıtı gösteriler, 19 Ekim'de İsrail'den yapılan ilk resmi ziyaretin ardından başlamıştı.

Geçen hafta İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid'in ülkesinin Manama Büyükelçiliği'nin resmi açılışını yapmasının ardından da başkentte gösteriler düzenlenmişti.

AA / Muhammed Semiz - Son Dakika Haberleri
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