Bahçelievler'de yanan araç kullanılamaz hale geldi

BAHÇELİEVLER, İSTANBUL (AA) - Bahçelievler'de seyir halindeki hafif ticari araçta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Yenibosna Merkez Mahallesi Değirmenbahçe Caddesi'nde seyreden hafif ticari araç, henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı.

Durumu fark eden sürücü, aracı yolun kenarına park ederek itfaiyeye haber verdi.

Yangın kısa sürede büyürken, zaman zaman araçta patlamalar yaşandı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi.