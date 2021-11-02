BAHÇELİEVLER'DE USULSÜZ 'ÇAKAR' KULLANAN VE 'DRİFT' YAPANLARA CEZA - Haberler
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BAHÇELİEVLER'DE USULSÜZ 'ÇAKAR' KULLANAN VE 'DRİFT' YAPANLARA CEZA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince görevlilerince usulsüz 'çakar' kullanan ve 'drift' yapanlara yönelik denetim yapıldı.

BAHÇELİEVLER, İSTANBUL (DHA) - İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince görevlilerince usulsüz 'çakar' kullanan ve 'drift' yapanlara yönelik denetim yapıldı.

Bahçelievler, Sanayi Caddesi üzerinde bir aracın çakar-siren tertibatı ile gelin arabası yapıldığı, bir başka araç sürücüsünün de drift yaparak trafiği tehlikeye soktuğu olaylara ilişkin, çakarlı araç sürücüsü A.B.B. ve drift yapan araç sürücüsü H.Ö.Y. yakalandı.

A.B.B.'ye bin 483 lira, H.Ö.Y.'ye ise 6 bin 700 lira olmak üzere toplam 8 bin 183 lira cezai işlem uygulandı. H.Ö.Y.'nün sürücü belgesine 60 gün süreyle el konulurken drift yapılan araç 60 gün süreyle trafikten men edildi. Ayrıca H.Ö.Y.'ye trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçundan adli işlem yapıldı.

BAHÇELİEVLER'DE USULSÜZ 'ÇAKAR' KULLANAN VE 'DRİFT' YAPANLARA CEZA

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