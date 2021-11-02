Bahçelievler'de trafiği tehlikeye düşüren otomobil sürücülerine para cezası - Haberler
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Bahçelievler'de trafiği tehlikeye düşüren otomobil sürücülerine para cezası

AA / Uğur İslamoğlu - Haberler | Güncel
Bahçelievler'de trafiği tehlikeye düşüren otomobil sürücülerine para cezası

Bahçelievler'de drift yaparak tehlikeli araç kullanan, çakar ve siren tertibatı bulunan iki otomobilin sürücüsüne toplam 8 bin 183 lira para cezası kesildi.

BAHÇELİEVLER, İSTANBUL (AA) - Bahçelievler'de drift yaparak tehlikeli araç kullanan, çakar ve siren tertibatı bulunan iki otomobilin sürücüsüne toplam 8 bin 183 lira para cezası kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 31 Ekim'de trafiğin ve çevredekilerin tehlikeye düşürülmesiyle ilgili sosyal medyaya yansıyan görüntülerdeki, Sanayi Caddesi'nde drift yapan otomobil ile çakar ve siren tertibatı bulunan gelin arabası şeklinde süslenen aracın sürücülerinin yakalanması için çalışma başlattı.

Polis ekipleri, çakar ve siren tertibatlı otomobilin sürücüsü A.B.B. ile drift yapan aracın sürücüsü H.Ö.Y.'yi gözaltına aldı.

Karayolları Trafik Kanunu kapsamında A.B.B.'ye 1483 lira, H.Ö.Y'ye 6 bin 700 lira olmak üzere toplam 8 bin 183 lira cezai işlem uygulandı.

Ayrıca drift yapan otomobil 60 gün trafikten men edilirken, sürücüsünün ehliyetine 60 gün el konuldu.

AA / Uğur İslamoğlu - Son Dakika Haberleri
Sürücü, polis memuru çıktı!

Sürücü, polis memuru çıktı!
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