BAHÇELİEVLER, İSTANBUL (İHA) - Bahçelievler'de otomobilin çarptığı kadına ilk müdahaleyi yoldan geçen doktor yaptı

Yaralı kadın kanlar içinde yerde kaldı

Yolun karşısına geçmeye çalışan kadın otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı

İlk müdahalesi yoldan geçen bir doktor tarafından yapılan kadın hastaneye kaldırıldı

İSTANBUL - Bahçelievler'de, yolun karşısına geçen geçmeye çalışan kadına otomobil çarptı. Ağır yaralanan kadına ilk müdahaleyi yoldan geçen doktor yaptı.

Kaza, Bahçelievler Yayla Mahallesi Eski Londra Asfaltı Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun karşısına geçmeye çalışan 50 yaşlarındaki bir kadına, yolun karşısına geçmek istediği Merter istikametine giden Serkan E., idaresindeki 34 DZE 099 plakalı Toyota markalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan kadın ağır yaralandı. Bu sırada yoldan geçen bir doktor yaralı kadına ilk müdahaleyi yaptı.

Vatandaşlar başka kaza olmaması için yolda önlem almaya çalıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı kadını Bakırköy Doktor Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Kazayı anlatan görgü tanığı Sinan Engin isimli vatandaş, "Bayan yolun karşısına geçerken araç çarptı. Duramadı, sağ köşesinden vurdu. Arabanın sağ tarafındaki köşesine vurdu kadın, araç duramadı. Araç seyir halindeydi, orta normal gidiyordu. Tam köşeden vurdu, sert bölgeye geldi. Kadının durumu ağırdı" şeklinde konuştu.