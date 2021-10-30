BAHÇELİEVLER'DE ONLARCA KİŞİNİN ÖNÜNDE CİNAYET

BAHÇELİEVLER, İSTANBUL (DHA) - BAHÇELİEVLER'de Hatip İbrahimoğlu'nu güpegündüz sokak ortasında onlarca kişinin gözleri önünde öldüren Mahmut Celal K. yakalandı. Cinayet anı güvenlik kameralarına yansıdı. Poliste verdiği ifadesinde suçunu itiraf eden 49 yaşındaki Mahmut Celal K. "Benim işyerimi elimden almaya çalışıyordu. Bu yüzden daha önce de tartışmıştık. Sokakta onu görünce bir anda olayı gerçekleştirdim." dedi.

ÖLMESİ İÇİN BAŞINDA BEKLEDİ

Bahçelievler, Şirinevler Mahallesinde 12 Ekim'de saat 16.00 sıralarında meydana gelen olayda kahvehane işletmecisi olduğu öğrenilen Hatip İbrahimoğlu (41), onlarca kişinin gözleri önünde silahlı bir kişinin saldırısına uğradı. Köşe başında bekleyen Hatip İbrahimoğlu'nun yanına silahını çekerek yaklaşan saldırgan kurşun yağdırdı. Sokağın kalabalık olduğu bir saatte onlarca kişinin gözü önünde meydana gelen cinayet olayı sırasında kanlar içinde yere düşen Hatip İbrahimoğlu'nun başına gelen saldırgan bir kaç el daha ateş ettikten sonra yaya olarak olay yerinden uzaklaştı.

GUVENLİK KAMERALARI CİNAYET ANINI KAYDETTİ

Asayiş şube müdürlüğü tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada bir işyerinin güvenlik kamerasının olayı saniye saniye kaydettiği tespit edildi. Görüntülerde siyah giyimli olan saldırganın İbrahimoğlu'na arkadan yaklaştığı ve ateş ettiği görüldü. Polis olay yerinden yaptığı aramada 4 adet boş kovan buldu.

ŞÜPHELİ AVCILAR'DA YAKALANDI

Cinayet Büro Amirliği ekipleri yaptıkları araştırmada olayı gerçekleştiren kişinin kahvehane işletmecisi Mahmut Celal K. olduğunu belirledi. Şüphelinin izi önceki gün Avcılar'da bulundu. Polis saklandığı adresi tespit ettiği şüpheli Mahmut Celal K.'yı sabaha karşı gözaltına aldı.

SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Cinayet Büro Amirliğine getirilen şüpheli Mahmut Celal K. işlediği cinayeti itiraf etti. Mahmut Celal K.'nın poliste verdiği ifadesinde Hatip İbrahimoğlu'nun işlettiği kahvehaneyi elinden almaya çalıştığını daha önce de bu nedenle tartıştıklarını iddia etti. Celal K. ifadesinde "Yolda onu görünce anlık bir karar vererek bir anda silahımı çektim. Ona doğru ateş ettim." dedi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli Mahmut Celal K. adliyeye çıkarıldı. Şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.