BAHÇELİEVLER'DE HASTANENİN BODRUM KATINDA YANGIN; HASTALAR TAHLİYE EDİLDİ - Haberler
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BAHÇELİEVLER'DE HASTANENİN BODRUM KATINDA YANGIN; HASTALAR TAHLİYE EDİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BAHÇELİEVLER'de özel bir hastanenin MR cihazlarının olduğu bölümde yangın paniğe neden oldu.

BAHÇELİEVLER, İSTANBUL (DHA) - BAHÇELİEVLER'de özel bir hastanenin MR cihazlarının olduğu bölümde yangın paniğe neden oldu. Hastaların bir kısmı tahliye edilmesinin ardından itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

Yangın saat 12.30 sıralarında Bahçelievler Şirinevler D100 yanyol üzerinde bulunan özel bir hastanede çıktı. Edinilen bilgiye göre hastanenin bodrum katında MR cihazlarının olduğu bölümde elektrik kablolarında yangın çıktı. Paniğe neden olan yangında hastanenin bodrum katını saran duman nedeniyle MR cihazlarının olduğu bölümdeki hasta ve çalışanlar hemen tahliye edildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri tahliye edilen bodrum katındaki yangını kısa sürede söndürdü. Duman tahliyesinin yapılmasının ardından hastalar yeniden içeriye alındı.

BAHÇELİEVLER'DE HASTANENİN BODRUM KATINDA YANGIN; HASTALAR TAHLİYE EDİLDİ

BAHÇELİEVLER'DE HASTANENİN BODRUM KATINDA YANGIN; HASTALAR TAHLİYE EDİLDİ

BAHÇELİEVLER'DE HASTANENİN BODRUM KATINDA YANGIN; HASTALAR TAHLİYE EDİLDİ

BAHÇELİEVLER'DE HASTANENİN BODRUM KATINDA YANGIN; HASTALAR TAHLİYE EDİLDİ

BAHÇELİEVLER'DE HASTANENİN BODRUM KATINDA YANGIN; HASTALAR TAHLİYE EDİLDİ

BAHÇELİEVLER'DE HASTANENİN BODRUM KATINDA YANGIN; HASTALAR TAHLİYE EDİLDİ
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