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Bahçelievler'de el emeği festivali sergisi açıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Bahçelievler'de el emeği festivali sergisi açıldı

İstanbul Bahçelievler'de 150 kadın belediyenin açtığı stantlarda yapmış oldukları el emeklerini sergiledi.

BAHÇELİEVLER, İSTANBUL (İHA) - İstanbul Bahçelievler'de 150 kadın belediyenin açtığı stantlarda yapmış oldukları el emeklerini sergiledi. 10 gün sürecek olan sergide kadınlar yaptıkları satışlarla aile bütçesine katkıda bulunacak.

Bahçelievler Belediyesi istihdam oluşturmak ve ilçede bulunan kadınlara katkı sağlamak için Yenibosna Kuleli Parkı'nda El Emeği Festivalini başlattı. İnternetten yapılan başvuruların ardından 80 stantta yaklaşık 150 kadın tezgah açtı. 10 gün sürecek olan sergide kadınlar yapmış oldukları el emeklerini açtıkları stantlarda satışa sunup, aile bütçelerine katkıda bulunacak. Festivalin açılışında müzisyenler ve bir öğrenci söyledikleri şarkılarla kadınlara destek oldu.

"Kadınlarımızı sosyal hayata dahil edip, eve katkı sağlamalarını gerçekleştireceğiz"

Festivalin açılışında konuşan Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, "Bugün kadın el emeği festivalimizi açacağız daha önce pandemiden önce yapmıştık. 3-4 ay öncesinde de yapmıştık. Şimdi de burada 10 gün kadar planlıyoruz isteklerine göre uzatabiliriz, 1 aya kadar uzatma durumuz var. Mekanların üzerini örttük yağmur gelme ihtimali az, aşağılarda yerler çamur olmasın diye o tedbirleri de aldık. Bir sıkıntı olması durumunda belediye olarak biz destek vereceğiz. Bakış açımız şu burada kadınlarımızın el emeğiyle ürettiklerini onları dışarı alıp sosyal hayata dahil edip eve katkı sağlamalarını gerçekleştirmek. Kadınlarımız evlerine katkı sağlarlarsa çok daha rahat edecekler, özgüvenleri artacak. Biz kadınlarımızı evlerden dışarı çıkarıp sosyal yaşantıda olmalarını istiyoruz. Annemiz bir sözü vardı, 'her kadının bir altın bileziği olmalı' derdi kolunda özellikle kız çocukları okuması gerekiyor, okuyup iyi bir meslekleri olacak. Kadınlarımız hayatta dik duracak. Biz belediye olarak bu konuda destek vereceğiz" dedi.

"Küçük masamdan kocaman tezgaha"

Festivalde el emeklerini sergileyip para kazanmanın mutluluğunu yaşadığını belirten Nilay Toptaş, "Bu etkinlik aslında 3. kez düzenleniyor memnunum. Bu işe hobi olarak başlamıştım daha sonrasın da ilk bu etkinlik başladığında neden aile bütçesine katkısı olmasın diye düşündüm. Bu şekilde başlayıp küçücük masam varken kocaman tezgahım oluştu" diye konuştu.

"Kadınlar birbirine destek oluyor"

Satışların güzel gittiğini söyleyen Aynur Durmuş, "Bahçelievler'de oturuyorum tasarımcıyım pandemiden dolayı işten ayrıldım. Evde böyle bir çalışma yaptım. Belediye başkanımız sağ olsun geçen Temmuz ayında da yapmıştı çok güzel satışlar yaptık. Bu tür organizasyonlar bizim için çok daha önemli, kadınlar birbirine destek oluyor" ifadelerini kullandı.

"Mutluyuz"

Elif Arısöz ise "Bahçelievler Belediyesi Dr. Hakan Bahadır başkanımıza sağlamış olduğu imkandan dolayı çok teşekkür ederiz öncelikle ev hanımlarına bu şansı tanıdığı için gerçekten çok mutluyuz. Normalde sosyal medya üzerinde bu işi yapıyorum bu şekilde satışta bulunmak beni çok mutlu etti teşekkür ederiz devamını bekliyoruz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Bahçelievler'de el emeği festivali sergisi açıldı

Bahçelievler'de el emeği festivali sergisi açıldı

Bahçelievler'de el emeği festivali sergisi açıldı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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