Bahçelievler'de binanın çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu - Haberler
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Bahçelievler'de binanın çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Bahçelievler'de binanın çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu

Bahçelievler Yenibosna'da 4 katlı bir binanın çatısında izolasyon çalışma yapılırken çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

BAHÇELİEVLER, İSTANBUL (İHA) - Bahçelievler Yenibosna'da 4 katlı bir binanın çatısında izolasyon çalışma yapılırken çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Bozkurt Sokak'ta bulunan 4 katlı Aydındoğan Apartmanı'nın çatısında izolasyon çalışması yapılırken saat 15.30 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevleri söndürmek için çalışma başlattı. Yangın kısa sürede söndürülürken, çatıda hasar oluştu. - İSTANBUL

Bahçelievler'de binanın çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu

Bahçelievler'de binanın çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu

Bahçelievler'de binanın çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu

Bahçelievler'de binanın çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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