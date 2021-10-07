Bahçelievler'de beton mikseri, park halindeki otomobilin üzerine devrildi: Facia ucuz atlatıldı - Haberler
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Bahçelievler'de beton mikseri, park halindeki otomobilin üzerine devrildi: Facia ucuz atlatıldı

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Bahçelievler'de beton mikseri, park halindeki otomobilin üzerine devrildi: Facia ucuz atlatıldı

Bahçelievler'de virajı alamayan beton mikseri, Perşembe Pazarının girişinde park halindeki bir aracın üzerine devrildi.

BAHÇELİEVLER, İSTANBUL (İHA) - Bahçelievler'de virajı alamayan beton mikseri, Perşembe Pazarının girişinde park halindeki bir aracın üzerine devrildi. Kaza sırasında araçta kimsenin bulunmaması ve erken saat olması nedeniyle pazarda kalabalığın olmaması olası bir faciayı önledi.

Kaza saat 11.00 sıralarında E-5 yanyol İncirli mevki'inde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre virajı alamayan 34 ZR 7851 plakalı beton mikseri, park halinde bulunan 34 D 4815 plakalı otomobilin üzerine devrildi. Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Bu sırada duyduğu sesin üzerine pazar tezgahından olay yerine gelen Taha Doğruyol ise aracının üzerine beton mikserinin devrildiğini görünce büyük şok yaşadı. Kaza sonrasında beton mikseri sürücüsü, itfaiye ekipleri tarafından araç içerisinden çıkarıldı. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan sürücüye ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Kaza sırasında pazarın kalabalık olmaması ise olası bir faciayı önledi. Kazanın ardından dökülen mazot nedeniyle kayganlaşan yol, belediye ekipleri tarafından kumlandı. Kaza sonrası büyük şok yaşayan araç sahibi Taha Doğruyol, ses üzerine olay yerine geldiğini belirterek, "Aracım park halindeydi ben pazarcıyım. Bir ses duydum o an anladım aracımın üzerine düştüğünü, şükür ki içinde değildim. Araçtan mazot da aktı ekipler hemen geldi. Rapor tutulması için trafik ekiplerini bekliyorum" dedi.

(Volkan Kayalar - Armağan Yılmaz-İHA)

Bahçelievler'de beton mikseri, park halindeki otomobilin üzerine devrildi: Facia ucuz atlatıldı

Bahçelievler'de beton mikseri, park halindeki otomobilin üzerine devrildi: Facia ucuz atlatıldı

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