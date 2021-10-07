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BAHÇELİEVLER'DE BETON MİKSERİ ARACIN ÜSTÜNE DEVRİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

100 yanyolda bulunan Perşembe Pazarı'nın girişinde beton mikseri virajı alamayarak park halinde bulunan bir aracın üzerine devrildi.

BAHÇELİEVLER D-100 yanyolda bulunan Perşembe Pazarı'nın girişinde beton mikseri virajı alamayarak park halinde bulunan bir aracın üzerine devrildi. Kaza sırasında araçta kimsenin bulunmaması ve pazarda kalabalığın olmaması olası bir faciayı önledi.

Kaza 11.00 sıralarında D-100 yanyol İncirli Mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre virajı alamayan 34 ZR 7851 plakalı beton mikseri park halinde bulunan 34 D 4815 plakalı aracın üzerine devrildi. Kazayı gören  vatandaşlar durumu hemen polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Bu sırada ses üzerine olay yerine gelen pazarcı Taha Doğruyol ise aracının üzerine beton mikserinin devrildiğini görünce büyük şok yaşadı. Kaza sonrasında beton mikseri sürücüsü olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından araç içerisinden çıkarıldı. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan sürücüye ilk müdahale olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Kaza sırasında pazarın kalabalık olmaması ise olası bir faciayı önledi. Kaza sonrasında yola dökülen mazot nedeniyle kayganlaşan yol belediye ekipleri tarafından kumlandı.  Kaza sonrası büyük şok yaşayan araç sahibi Taha Doğruyol ses üzerine olay yerine geldiğini belirterek "Aracım park halindeydi ben pazarcıyım. Bir ses duydum o an anladım aracımın üzerine düştüğünü. Araçtan mazot da aktı ekipler hemen geldi. Trafik ekiplerini bekliyorum rapor tutulması için" dedi.

BAHÇELİEVLER'DE BETON MİKSERİ ARACIN ÜSTÜNE DEVRİLDİ

BAHÇELİEVLER'DE BETON MİKSERİ ARACIN ÜSTÜNE DEVRİLDİ

BAHÇELİEVLER'DE BETON MİKSERİ ARACIN ÜSTÜNE DEVRİLDİ

BAHÇELİEVLER'DE BETON MİKSERİ ARACIN ÜSTÜNE DEVRİLDİ

BAHÇELİEVLER'DE BETON MİKSERİ ARACIN ÜSTÜNE DEVRİLDİ

BAHÇELİEVLER'DE BETON MİKSERİ ARACIN ÜSTÜNE DEVRİLDİ
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