Bahçeli: "Türkiye'de rejimin adı Cumhuriyettir, hükümet sisteminin adı da Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemidir"
AA / Şakir Aksu - Haberler | Güncel
MHP Meclis Grup Toplantısı MHP Genel başkanı Devlet Bahçeli'nin kürsüye gelişi MHP Genel başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşması TBMM - MHP Genel başkanı Devlet Bahçeli partisinin Meclis Grup Toplantısı'nda konuşma yaptı.
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MHP Meclis Grup Toplantısı
MHP Genel başkanı Devlet Bahçeli'nin kürsüye gelişi
MHP Genel başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşması TBMM - MHP Genel başkanı Devlet Bahçeli partisinin Meclis Grup Toplantısı'nda konuşma yaptı. (1)