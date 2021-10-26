Bahçeli: "Türkiye'de rejimin adı Cumhuriyettir, hükümet sisteminin adı da Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemidir" - Haberler
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Bahçeli: "Türkiye'de rejimin adı Cumhuriyettir, hükümet sisteminin adı da Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemidir"

AA / Şakir Aksu - Haberler | Güncel

MHP Meclis Grup Toplantısı MHP Genel başkanı Devlet Bahçeli'nin kürsüye gelişi MHP Genel başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşması TBMM - MHP Genel başkanı Devlet Bahçeli partisinin Meclis Grup Toplantısı'nda konuşma yaptı.

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MHP Meclis Grup Toplantısı

MHP Genel başkanı Devlet Bahçeli'nin kürsüye gelişi

MHP Genel başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşması TBMM - MHP Genel başkanı Devlet Bahçeli partisinin Meclis Grup Toplantısı'nda konuşma yaptı. (1)

Bahçeli: Türkiye'de rejimin adı Cumhuriyettir, hükümet sisteminin adı da Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemidir

Bahçeli: Türkiye'de rejimin adı Cumhuriyettir, hükümet sisteminin adı da Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemidir

Bahçeli: Türkiye'de rejimin adı Cumhuriyettir, hükümet sisteminin adı da Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemidir

Bahçeli:
AA / Şakir Aksu - Son Dakika Haberleri
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saat 14.00'te MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saat 14.00'te MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edecek.

 Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi kabul edecek

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi kabul edecek
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