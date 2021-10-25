Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesi için MHP Genel Merkezinden çıkış yaptı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesi için MHP Genel Merkezinden çıkış yaptı

AA / Osman Baytürk - Haberler | Güncel

MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin genel merkez binasından çıkış yapması ANKARA - MHP Genel Başkanı Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştireceği görüşme için partisinin genel merkez binasından çıkış yaptı.

Mhp Genel Başkanı Bahçeli'nin genel merkez binasından çıkış yapması ANKARA - MHP Genel Başkanı Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştireceği görüşme için partisinin genel merkez binasından çıkış yaptı.

Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesi için MHP Genel Merkezinden çıkış yaptı

Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesi için MHP Genel Merkezinden çıkış yaptı

Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesi için MHP Genel Merkezinden çıkış yaptı

Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesi için MHP Genel Merkezinden çıkış yaptı
AA / Osman Baytürk - Son Dakika Haberleri
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saat 14.00'te MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saat 14.00'te MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edecek.

 Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi kabul edecek

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi kabul edecek

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Kadınlarla Büyük Türkiye Yolunda' programında konuştu: (2)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kadınlarla Büyük Türkiye Yolunda" programında konuştu: (2)
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım

Çok Okunan Haberler

title