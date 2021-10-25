Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesi için MHP Genel Merkezinden çıkış yaptı
AA / Osman Baytürk - Haberler | Güncel
MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin genel merkez binasından çıkış yapması ANKARA - MHP Genel Başkanı Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştireceği görüşme için partisinin genel merkez binasından çıkış yaptı.
Mhp Genel Başkanı Bahçeli'nin genel merkez binasından çıkış yapması ANKARA - MHP Genel Başkanı Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştireceği görüşme için partisinin genel merkez binasından çıkış yaptı.