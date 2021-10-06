Bahçede toprağa gömülü 12 kilo metamfetamin ele geçirildi - Haberler
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Bahçede toprağa gömülü 12 kilo metamfetamin ele geçirildi

Demirören Haber Ajansı / Selim Kaya - Haberler | Güncel
Bahçede toprağa gömülü 12 kilo metamfetamin ele geçirildi

MARDİN'de jandarma ekipleri, bir eve yaptıkları şafak operasyonunda bahçede toprağa gömülü 12 kilogram metamfetamin ele geçirdi, 1 kişiyi gözaltına aldı.

MARDİN'de jandarma ekipleri, bir eve yaptıkları şafak  operasyonunda bahçede toprağa gömülü 12 kilogram metamfetamin ele geçirdi, 1 kişiyi gözaltına aldı.

İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptığı çalışmalar sonucu Dargeçit İlçesi Safa Mahallesi'nde bir kişinin uyuşturucu madde ticareti yaptığı ve yüklü miktarda metamfetamin bulundurduğunu belirledi. Ekipler, şafak vakti şüphelinin evine operasyon yaptı. Özel eğitimli köpeklerle yapılan aramada evin bahçesinde toprağa gömülü poşetler halinde 12 kilogram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili R.A., 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan gözaltına alındı.  R.A.'nın jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

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Demirören Haber Ajansı / Selim Kaya - Son Dakika Haberleri
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