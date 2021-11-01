İSTANBUL (Bültenler) - 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 98'inci yıldönümü tüm yurtta coşkuyla kutlandı. O kutlamalardan birini de müzik dünyasının sevilen ismi Bahar Gelir gerçekleştirdi. 29 Ekim Cuma akşamı Etiler Sahne İstanbul'da dinleyicileriyle buluşan Bahar Gelir, hıncahınç dolan mekanda unutulmayacak bir eğlenceye imza attı.

GELİR'E DEV KORO

Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayarak başladığı gecede sevilen şarkıları seslendiren Bahar Gelir, repertuvarında marşlara da yer verdi. Tüm şarkılara eşlik eden kalabalık, marşları da coşkuyla söyledi.

MUHTEŞEM GECE

Konser sonrası seyircinin ilgisi ve coşkusundan dolayı çok mutlu olduğunu dile getiren Bahar Gelir, şöyle konuştu: "Cumhuriyetimizin 98'inci yılını hep birlikte kutladık bugün. Muhteşem bir gece yaşadık. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını minnetle anıyor, yaşasın Cumhuriyet diyorum."Bahar Gelir'le Cumhuriyet coşkusu

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