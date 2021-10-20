Oyuncuların ve Oyun tutkunlarının buluştuğu popüler Twitch platformunda Türkiye'nin bilinen yayıncıları arasında yer alan PurpleBixi son dönemde büyük bir yükselişe imza attı. Peki, sevilen Twitch yayıncılarından birisi olan Bahadır Telci kimdir? Bahadır Telci kaç yaşında, nereli, mesleği ne? PurpleBixi kimdir? PurpleBixi gerçek adı nedir, kaç yaşında?Detaylar haberimizde!

BAHADIR TELCİ (PURPLEBIXI) KİMDİR?

Twitch kullanıcı adıyla PurpleBixi'nin gerçek adı Bahadır Telci'dir. Bahadır 1998 yılının 18 Eylül tarihinde doğmuştur. 23 yaşındadır. Başak burcu erkeğidir. İzmir'de yaşayan Bahadır, aslen Erzurumludur. Eğitim hayatını Ege Üniversitesi Halkla İlişkiler bölümünde devam ettirmektedir. Ayrıca, PurpleBixi'nin eskiden rap yaptığı bilinmektedir.

PurpleBixi, Twitch platformunda Mayıs 2018 tarihinden beri canlı yayınlar yapmaktadır. Canlı yayınlarda Sadece Sohbet kategorisinde genel olarak güncel sosyal olaylar, politika, sosyal medya ve oyun piyasası hakkında yorumlar yapan Bahadır, aynı zamanda eğlenceli yayınlarda gerçekleştirmedir.

YouTube platformuna aktif olarak içerik üreten PurpleBixi'nin güncel olarak 12.896.144 görüntülemesi vardır. İlk videosunu kanalında yaklaşık 9 ay önce yayınlayan Purplebixi'nin abone sayısı her geçen gün artmaktadır.

Discord sunucusunda 24 binin üzerinden kullanıcısı bulunan Purplebixi, sunucuda sohbet, resim, video, linkler, reddit, spor, gündem, siyaset gibi birçok sohbet kanalı bulunmaktadır. İsteyenler sunucuya katılıp istediği gibi herkesle sohbet edebilir.

PURPLEBIXI TWITCH, YOUTUBE VE SOSYAL MEDYA HESAPLARI

Twitch'de 250 bin'den fazla takipçisi olan PurpleBixi, platformda yayın açtığında yüksek izlenme sayılarına ulaşabiliyor. Twitch'deki kullanıcı adı PurpleBixi'dir. Ek olarak YouTube'da 67 bin'den, Instagram'da 65 bin'den, Twitter'da ise 121 bin'den fazla takipçisi vardır.

PurpleBixi Twitch: twitch.tv/purplebixi

PurpleBixi YouTube: youtube.com/purplebixi

PurpleBixi Instagram: instagram.com/purplebixi/

PurpleBixi Twitter: twitter.com/purplebixi

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