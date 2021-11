Bağyolu Mahallesinde Can ve Mal Güvenliği Sağlandı

YUNUSEMRE, MANİSA (Bültenler) - Manisa Su Ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelindeki dere yataklarına yakın olan yerleşim yerlerinde araç ve yaya geçişlerini sağlıklı hale getirmek ve her türlü can ve mal güvenliğini sağlamak adına çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından Yunusemre ilçesine bağlı Bağyolu mahallesindeki dere geçiş noktasında menfez çalışması yapıldı. Yapılan çalışma ile hem taşkınlara karşı önlem alındı hem de vatandaşların can ve mal güvenliği sağlandı.

"Çalışmadan çok memnun kaldık"

Bağyolu mahalle muhtarı Bülent Gürcan, "Mahallemizdeki dere yatağı üzerindeki yol geçiş noktasında yapılan menfez çalışması ile burada ulaşım adına sorun kalmayacak. Çalışmadan çok memnun kaldık. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı personellerine ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün'e çok teşekkür ederim" dedi.

