Bağlar Belediyesi Sakarya Caddesindeki kaldırım işgaline son vermek için çalışma başlattı

BAĞLAR, DİYARBAKIR (AA) - Bağlar Belediyesince, Sakarya Caddesinde kaldırım işgaline son vermek için bazı kararlar alındı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, belediye, Sakarya Caddesi'nde kaldırım işgaline karşı sokak sağlamlaştırma ve cephe düzenleme çalışması için "çizgi" ile çözüm kararı aldı.

Seyyar satıcıların Sakarya Caddesi merkezinde yer almasının yasaklandığı karara göre, dükkanlar da 1 metre 20 santimetre mesafeyi aşmayacak şekilde dükkanların önüne eşya bırakabilecek.

Kayıt dışı esnafı ikna etmek için başlatılan ruhsatlandırma çalışmalarına esnaf ilgi gösterirken, belediye tarafından yerleştirilen çizgileri aşan ve kuralları ihlal edenler hakkında işlem uygulanacak.

Zabıta, kaldırım işgallerine karşı Medine Bulvarı'ndan başlayıp Sağlık Ocağı Caddesi'ne kadar devam eden bölgede düzenli olarak denetim yapacak.

İkna edilen ve kolaylık sağlayan birçok esnaf belediye ile iletişime geçerek ruhsat işlemlerini yerine getiriyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, bu düzenlemelerle hem esnafın hem de vatandaşların huzurlu bir ortama kavuşmasını hedeflediklerini belirtti.

Denetimlerin zabıta ekipleri tarafından düzenli olarak yapılacağını ifade eden Beyoğlu, şunları kaydetti:

"Belediyenin çalışmalarına destek veren esnafa teşekkürler. Esnafımızın bu kurallara uyması halinde bu durum en çok kendi lehlerine olacak ve caddemiz göz kamaştıran bir alışveriş bölgesi haline gelecek. Göreve geldiğimizden beri Sakarya Caddesini layık olduğu modern bir alışveriş merkezine dönüştürmek için çalışmalar yapıyoruz. Esnafımızla istişareli ve koordineli hareket ediyoruz. Belirlemiş olduğumuz kurallara herkes riayet ederse her şey çok daha güzel olacak, caddenin bir düzeni olacak. İnsanlar alışverişe geldiğinde bu rahatlığı yaşayabilmeli."

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