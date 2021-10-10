Bağlar Belediyesi'nin kırsal mahallelerdeki yol yapım ve onarım çalışması sürüyor - Haberler
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Bağlar Belediyesi'nin kırsal mahallelerdeki yol yapım ve onarım çalışması sürüyor

AA / Mehmet Sıddık Kaya - Haberler | Güncel
Bağlar Belediyesi'nin kırsal mahallelerdeki yol yapım ve onarım çalışması sürüyor

Bağlar Belediyesi, Karacadağ bölgesinde yer alan Oğlaklı Mahallesinde yol çalışmasını sürdürdü.

BAĞLAR, DİYARBAKIR (AA) - Bağlar Belediyesi, Karacadağ bölgesinde yer alan Oğlaklı Mahallesinde yol çalışmasını sürdürdü.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Bağlar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri söz konusu bölgeye 1 kilometre 700 metre uzunluğunda yeni yol yaparak mezarlığa giden güzergahta ulaşım sorunu çözüme kavuşturdu.

Kış mevsimi öncesi çalışmalarını aralıksız sürdüren ekipler hafta sonu da çalışarak ilçenin birçok yerindeki sorunları çözmeye devam ediyor.

Bağcılar ve Kaynartepe mahallerinde de bozulan parke taşları yenilenerek, yaya geçitlerine güzel bir görünüm kazandırıldı.

Oğlaklı Mahalle Muhtarı İhsan Taş, belediyenin çalışmalarından duydukları memnuniyeti dile getirerek, vatandaşların yıllardır çektiği eziyetin yeni yol çalışmasıyla son bulduğunu belirtti.

Taş, "Yol olmadığı için insanlar araçla mezraya ve mezarlığa gidemiyordu. Allah razı olsun Belediye Başkanımız Hüseyin Beyoğlu ve fen işleri ekipleri güzel bir çalışmayla bu hizmeti mahallemize kazandırdı. Yapılan çalışmalardan çok memnunuz." diye konuştu.

Bağlar Belediyesi'nin kırsal mahallelerdeki yol yapım ve onarım çalışması sürüyor

AA / Mehmet Sıddık Kaya - Son Dakika Haberleri
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