Bağlar Belediyesi kırsal mahallelerde yol çalışmalarını sürdürüyor

BAĞLAR, DİYARBAKIR (AA) - Bağlar Belediyesi, kırsal yerleşim yerlerindeki yol yapım ve yenileme çalışmalarını sürdürüyor.

Vatandaşların yaşam kalitesini artırmayı amaçlayan Bağlar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kış mevsiminde vatandaşların ulaşımda sorun yaşamaması için birçok kırsal yerleşim yerinde yol yapım ve yenileme çalışmalarını sürdürüyor.

İlçeye bağlı Yiğityolu Mahallesi'nde 1 kilometrelik yol tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunuldu.

Belediye ekipleri, Sakallı Mahallesi'nde ise mahalle içi yolları yeniledi.

Mahallenin muhtarları vatandaşlar sunulan hizmetlerden duydukları memnuniyeti dile getirerek, Bağlar Belediyesine teşekkür etti.

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