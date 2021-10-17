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Bağlar Belediyesi kırsal mahallede inşa edilen cami ve taziye evine destek sundu

AA / Mehmet Sıddık Kaya - Haberler | Güncel
Bağlar Belediyesi kırsal mahallede inşa edilen cami ve taziye evine destek sundu

Bağlar Belediyesi, Ağaçgeçit Mahallesi'ne kazandırılan Hazreti Muhammed Camisi ve taziye evi için katkı sundu.

BAĞLAR, DİYARBAKIR (AA) - Bağlar Belediyesi, Ağaçgeçit Mahallesi'ne kazandırılan Hazreti Muhammed Camisi ve taziye evi için katkı sundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, merkeze 10 kilometre uzaklıktaki Ağaçgeçit Mahallesi'ndeki cami ve taziye evi talebi üzerine çalışma başlatıldı.

Caminin çevre düzenlemesi ve parke taşı döşeme çalışmaları belediye tarafından yapıldı. Belediye ayrıca taziye evine malzeme desteğinde bulundu.

Mahalleye cami ve taziye evi kazandırılması vatandaşları mutlu etti.

Mahalle muhtarı Sedat Doğan, köyün yıllardır özlemini çektiği cami ve taziye evinin yapıldığını belirterek, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'na desteklerinden dolayı teşekkür ettiklerini söyledi.

Talepte bulunduklarını ancak Belediye Başkanı Beyoğlu'nun da bu konuda kararlı olduğunu dile getiren Doğan, "Caminin çevre düzenlemesi ve parke taşı döşemesi yapıldı. Taziye evi için de malzeme desteğinde bulunuldu. Köy sakinleri, hayırseverler ve Müftülüğün katkıları mahalleye kazandırıldı. Hepsinden Allah razı olsun. Köyümüz iki güzel esere kavuştu. Bundan dolayı sevinçliyiz. Önümüzdeki günlerde camimizi ve taziye evimizi hizmete açacağız inşallah." diye konuştu.

AA / Mehmet Sıddık Kaya - Son Dakika Haberleri
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