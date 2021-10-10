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Bağlar Belediyesi karate şampiyonasına ev sahipliği yaptı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Bağlar Belediyesi karate şampiyonasına ev sahipliği yaptı

Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediyesi, Amatör Spor Haftası Etkinlikleri kapsamında kentte düzenlenen bölge karate şampiyonasına tesislerini tahsis ederek şampiyonaya önemli bir destek sağladı.

BEYOĞLU, İSTANBUL (İHA) - Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediyesi, Amatör Spor Haftası Etkinlikleri kapsamında kentte düzenlenen bölge karate şampiyonasına tesislerini tahsis ederek şampiyonaya önemli bir destek sağladı.

Diyarbakır'ın AK Partili Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, belediyenin kapalı spor salonunda düzenlenen müsabakaları eşi Dürdane Beyoğlu ile birlikte izleyerek antrenör ve sporculara başarı dileğinde bulundu. Gençliğin zararlı alışkanlıklardan kurtularak sporla buluşmasını amaçlayan her türlü çalışmayı değerli bulduklarını belirten Başkan Beyoğlu, bu organizasyona ev sahipliği yaparak tesis ve imkanları sporcuların hizmetine sunmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Bir süre tribünde müsabakaları takip eden Başkan Beyoğlu'na organizasyona katkılarından dolayı Diyarbakır Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından plaket takdim edildi. Başkan Beyoğlu ve eşi Dürdane Beyoğlu, dereceye giren sporculara kupa ve madalyalarını takdim ederek salondan ayrıldı. - DİYARBAKIR

Bağlar Belediyesi karate şampiyonasına ev sahipliği yaptı

Bağlar Belediyesi karate şampiyonasına ev sahipliği yaptı

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