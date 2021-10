Bağlar Belediye Başkanı Beyoğlu, Lice'yi ziyaret etti

BAĞLAR, DİYARBAKIR (AA) - Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Lice ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığı programı çerçevesinde Lice'de ziyaretlerde bulunan Beyoğlu, üreticilerin domateslerini satın alarak vatandaşlara ikram etti.

Birçok ilim insanı yetiştiren bu topraklara ait olmaktan dolayı mutluluk duyduğunu dile getiren Beyoğlu, kendisine ilgi gösteren vatandaşlara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını iletti.

Vatandaşların sorun ve taleplerini en kısa zamanda karşılayacaklarını kaydeden Beyoğlu, "Belediyemizin sorumluluk alanına girmeyen talepleri için de devletimizin ilgili diğer kurumlarıyla bizzat görüşeceğim. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki devletimiz güçlüdür, her zaman, her yerde ve her koşulda aziz milletimizin emrindedir." diye konuştu.

AA / Mehmet Sıddık Kaya - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet