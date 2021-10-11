Bağlantısızlar Hareketi'nin 60. yıl dönümünde düzenlenen zirve Sırbistan'da başladı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bağlantısızlar Hareketi'nin 60. yıl dönümünde düzenlenen zirve Sırbistan'da başladı

AA / Lejla Biogradlija - Haberler | Güncel
Bağlantısızlar Hareketi'nin 60. yıl dönümünde düzenlenen zirve Sırbistan'da başladı

Dünyanın Doğu ve Batı olmak üzere kutuplaşmaya başladığı dönemde eski Yugoslavya'nın öncülüğünde 1961'de oluşturulan Bağlantısızlar Hareketi'nin kuruluşunun 60. yılında Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen zirve başladı.

Dünyanın Doğu ve Batı olmak üzere kutuplaşmaya başladığı dönemde eski Yugoslavya'nın öncülüğünde 1961'de oluşturulan Bağlantısızlar Hareketi'nin kuruluşunun 60. yılında Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen zirve başladı.

Belgrad Fuar Merkezinde gerçekleşen zirvede Bağlantısızlar Hareketi genel sekreterliği ve dönem başkanlığı görevini yürüten Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, video konferans yoluyla yaptığı açılış konuşmasında, Bağlantısızlar Hareketi'nin, dünya barışı, adaleti ve dayanışması için mücadele ettiğini ifade ederek, hareketin çok uluslu bir karaktere sahip olduğunu söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede, aşılanmada çifte standart uygulandığına dikkati çeken Aliyev, "Bu durum uluslararası hukuk ve kararlarla örtüşmemektedir. Bağlantısızlar Hareketi olarak küresel aşılama için mücadele edeceğiz." dedi.

Aliyev, Ermenistan'ın geçen yıl ülkesine saldırdığını anımsatarak, "Bizler toprak bütünlüğümüzü ve egemenliğimizi savunduk. Azerbaycan, hareket içerisindeki dayanışmanın artması için çalışmalarına devam edecek." diye konuştu.

Ev sahibi Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ise iş birliğinin devamında en önemlisinin barış olduğunu belirterek, "Belgrad, her zaman Doğu ile Batı'nın birleşme noktası olmuştur. Bugün de böyle bir zirveye ev sahipliği yaptığımız için çok mutluyum." ifadesini kullandı.

Dünyada farklı kültürleri bir araya getiren toplantıların giderek azaldığına işaret eden Vucic, "Bağlantısızlar Hareketi 1961'de tam da bu şehirde toplandı. Farklı vizyonların oluşmasına fırsat veren bu hareketin yıl dönümünde geçmişi değil, beraber inşa edeceğimiz ortak geleceğimizi ele alalım." değerlendirmesinde bulundu.

Vucic, 1961'deki güvensiz ve çift kutuplu dünyada 100'den fazla ülkenin farklı bir yol tercih ettiğini anımsatarak, "Bağlantısızlar Hareketi her zaman bağımsızlık ve egemenliği için mücadele eden ülkeleri temsil etmiştir. Biz de Sırbistan olarak bugün bu mücadelemize devam ediyoruz. Belgrad-Priştine Diyalog Süreci'nde, çıkarlarımızı gözetecek çözümü destekleyeceğiz" görüşünü paylaştı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres de Bağlantısızlar Hareketi'nin dünyada kilit bir rol oynadığını vurgulayarak, "Hareketin savunduğu Kovid-19 salgınıyla mücadelede, küresel aşılamayı biz de destekliyoruz. Tüm dünya vatandaşlarının aşılanmasını istiyoruz." dedi.

İklim değişikliği ve nükleer silahların yok edilmesinde de ülkelere destek verilmesi gerektiğini belirten Guterres, ülkelerarası iş birliğinin daha aktif ve güçlü olması temennisinde bulundu.

Zirve iki gün sürecek

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun onur konuğu olarak katıldığı zirve, 105 ülke ve 9 uluslararası kuruluşun temsilcilerini bir araya getiriyor.

Farklı konuların ele alındığı panellerin düzenleneceği zirve, yarın sona erecek.

En son zirve toplantısı, Bağlantısızlar Hareketi'ne 2011'de dahil olan Azerbaycan'ın ev sahipliğinde 2019'da başkent Bakü'de yapılmıştı.

AA / Lejla Biogradlija - Son Dakika Haberleri
SÜLEYMANİYE - Irak'ta oy verme işlemi bitti

SÜLEYMANİYE - Irak'ta oy verme işlemi bitti

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ceyhan'da temel atma ve toplu açılış töreninde konuştu: (2)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ceyhan'da temel atma ve toplu açılış töreninde konuştu: (2)
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Binali Yıldırım Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Muhammet Emin Akbaşoğlu
Magazin Gülşen İdo Tatlıses Mustafa Keser İbrahim Tatlıses
Spor Serdar Aziz Stefan Kuntz Burak Yılmaz Aykut Kocaman Hamit Altıntop
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Emine Erdoğan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Bağlantısızlar Hareketi'nin 60. yıl dönümünde düzenlenen zirve Sırbistan'da başladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.10.2021 12:31:49. #1.17#