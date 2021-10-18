Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Yapıldı

Madde bağımlılığının azaltılması ve önlenmesi, madde bağımlılarının eğitilmesi ve topluma kazandırılması amacıyla düzenlenen Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Vali Fuat Gürel başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilik Toplantı Salonunda İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen ve Vali Fuat Gürel başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Vali Yardımcısı Muhammet Enes Akın, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Jandarma Komutanı Albay Garip Gümüş, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun, Cumhuriyet Savcısı Emrah Yaşar, kamu kurum ve kuruluşlarının üst düzey temsilcileri ve diğer kurul üyeleri katıldı.

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından bağımlılıkla mücadele kapsamında yapılan çalışmalar ve mevcut duruma ilişkin katılımcılara bilgi verilirken, Yeşilay Cemiyeti Karabük Şubesi tarafından Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) çalışmaları hakkında Vali Gürel ve katılımcılara bilgiler verildi.

Gençleri ve toplumu tehdit eden bağımlılık sorununu ortadan kaldırmak için gerekli tüm tedbirlerin bir an önce alınmasını ve alınan tedbirlerin uygulanmasını yakından takip edeceğini söyleyen Vali Fuat Gürel, "Devlet olarak gençlerimizin en büyük belası olan uyuşturucu başta olmak üzere bağımlılık yapan bütün maddelerle mücadelemiz azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da gerekli hassasiyeti göstererek toplum sağlığını, huzurunu, asayişini olumsuz etkileyen bağımlılığı ortadan kardırmanın azim ve kararlılığı içinde olacağız. Toplum sağlığının korunmasına yönelik olarak gençliğimizi ve toplumuzu tehdit eden bu sorunun çözülmesi noktasında tüm kurumlarımızın koordineli bir şekilde çalışmalarını yürütmeleri önem arz etmektedir. "dedi.

Toplantı, uyuşturucu kullanımı ve bağımlılıkla mücadele konusunda yapılması gereken çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunulmasıyla son buldu.

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