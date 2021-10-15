DENİZLİ (İHA) - Bağımlılıkla mücadele bilgilendirme toplantısı yapıldı

DENİZLİ - Bağımlılıkla mücadele kapsamında Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü ve Türkiye Yeşilay Cemiyeti Denizli Şubesi iş birliğinde Bağımlılıkla Mücadele Bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Denizli'de bağımlılıkla mücadele bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Merkezefendi Servergazi İmam Hatip Ortaokulu toplantı salonunda, lise ve dengi okullarda görevli rehber öğretmenler ile rehberlik ve araştırma merkezlerinde görevli rehber öğretmenlere yönelik yapılan toplantıya İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, Yeşilay Denizli Şube Başkanı Ümit Karabiga, Yeşilay Danışmanlık Merkezi Sosyal Hizmet Uzmanı ve İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü yetkilisi katıldı. Lise ve dengi okullarda görevli rehber öğretmenler ile rehberlik ve araştırma merkezlerinde görevli rehber öğretmenlere; Denizli Yeşilay Danışmanlık Merkezi Sosyal Hizmet Uzmanı ve İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü yetkilisi tarafından bilgilendirmeler yapıldı.

"Çağımızın en önemli sağlık problemleri arasında"

Bağımlılık Mücadele bilgilendirme toplantısının açılışında konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici "Ülkemizde bağımlılık olgusu gerek istatistiki açıdan gerekse günlük hayatta giderek risk oluşturan bir konu haline gelmiştir. İnsanın beden ve ruh sağlığı üzerinde sebep olduğu yıkıcı etkilerin yanı sıra, beraberinde getirdiği toplumsal sorunlar nedeniyle, sigara, alkol, madde bağımlılığı ve teknoloji bağımlılığı çağımızın en önemli sağlık problemleri arasında yer almaktadır" dedi.

"Yeşilay'a vurgu yapılıyor"

Konu hakkında bilgilendirmede bulunan Ekici, "İlkokul 4'üncü sınıfta alkol, sigara kullanımının sağlığa zararlı olduğunu anlatıyoruz. 6'ncı sınıfta alkol, sigarayla mücadele, Yeşilay'a vurgu yapılıyor. Tüm zararlı alışkanlıklara başlamanın ilk aşaması sigara oluyor. Evlatlarımızın birçok şeye 'hayır' demesini öğretebilmeliyiz.

Bakanlığımız değerler eğitimi çerçevesinde, bağımlılıkla mücadele eğitimini "yaşam becerileri" kazandırma bağlamında ele alarak güncellenen müfredat kapsamında tüm derslere yerleştirdi. Bağımlılıkla mücadele eğitimi, tüm derslerde yeterlilik, beceri ve değer olarak yer almıştır" ifadelerini kullandı.