Bağdat'ta Yeşil Bölge trafiğe kapatıldı

Irak'ın başkenti Bağdat'ta hükümet binalarıyla yabancı misyon temsilciliklerinin bulunduğu Yeşil Bölge trafiğe kapatılarak çevresindeki güvenlik önlemleri artırıldı.

Bağdat'ın merkezindeki Yeşil Bölge'nin açık olan bölümlerinin trafiğe kapatıldığı görüldü. Özel giriş kimliği bulunanlar dışında kimse aracıyla bu bölgeye giremiyor.

Ülkedeki Şii milis yapılar ve Fetih Koalisyonuna bağlı gruplar, seçim sonucuna itirazlarını iletmek ve seçim komiserliğini kınamak için bugün öğleden sonra Yeşil Bölge önünde gösteri düzenleyeceklerine ilişkin bildiri yayımlamıştı.

Yeşil Bölge'nin, söz konusu protestolarda yaşanabilecek muhtemel taşkınlık ve baskınlara karşı kapatıldığı ifade edildi.

Irak'ta 10 Ekim'de yapılan erken genel seçimlerde nihai olmayan sonuçlara göre, Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr'a bağlı grup 329 sandalyeli Meclise 73 vekil göndererek birinci parti olmuştu.

İran'ın desteklediği gruplar yenildi

İran'ın desteklediği Bedir Örgütü ve diğer Haşdi Şabi gruplarının da yer aldığın Fetih Koalisyonu ise kan kaybederek Mecliste 14 sandalye kazanabildi. Eski Başbakan Haydar el-İbadi ile Şii dini ve siyasi liderlerden Ammar Hekim'in oluşturduğu ittifak ise sadece 4 milletvekili çıkarabildi. Bu gruplar, seçimlere "şaibe" karıştığı ve "sonuçlarla oynandığı" iddiasıyla seçim sonuçlarını kabul etmiyor.

Fetih Koalisyonuna bağlı gruplar dün de Bağdat, Salahaddin ve Kut kentinde protestolar düzenleyerek, yolları trafiğe kapatmıştı.