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Bağdat'ta roketli saldırı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Bağdat'ta roketli saldırı

Irak'ın başkenti Bağdat'ın batısındaki el-Mansur bölgesine bu sabah roketli saldırı düzenlendiği bildirilirdi.

Irak'ın başkenti Bağdat'ın batısındaki el-Mansur bölgesine bu sabah roketli saldırı düzenlendiği bildirilirdi.

Iraklı güvenlik yetkililerine göre, başkent Bağdat'ın bastısında yer alan el-Mansur bölgesine 3 adet Katyuşa roketiyle saldırı düzenlendi. Roketlerin birinin Kızılay Hastanesi yakınına, diğerinin boş bir binaya isabet ettiği ve 3. roketin ise bir caddeye düştüğü belirtildi. Can kaybı yaşanmayan saldırının maddi hasara yol açtığı bildirildi.

Öte yandan, saldırıyı henüz üstlenen olmadı. - ERBİL

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