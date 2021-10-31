Bağdat Caddesi'nde kurallara uymayan scooter kullanıcılarına ceza yağdı

İSTANBUL (DHA) -

Gamze ŞİMŞEK-Ramazan EĞRİ/ İstanbul DHA- İSTANBUL'da elektrikli scooter kullananlara yönelik yapılan denetimler devam ediyor. Bağdat Caddesi'nde yapılan denetimlerde scooter'a iki kişi binen ve kaldırımda ilerleyen sürücülere cezai işlem uygulandı.

Elektrikli scooterların kullanımına yönelik bazı kuralların getirilmesinin ardından İstanbul'un çeşitli noktalarında yapılan denetimler sürüyor. İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Kadıköy Bağdat Caddesi'nde yapılan denetimlerde, elektrikli scooter ile kaldırımda ilerleyenler ve scooter'a iki kişi binen vatandaşlara cezai işlem uygulandı.

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