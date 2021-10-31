Bağdat Caddesi'nde kurallara uymayan scooter kullanıcılarına ceza yağdı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bağdat Caddesi'nde kurallara uymayan scooter kullanıcılarına ceza yağdı

Demirören Haber Ajansı / Ramazan Eğri - Haberler | Güncel
Bağdat Caddesi'nde kurallara uymayan scooter kullanıcılarına ceza yağdı

İSTANBUL'da elektrikli scooter kullananlara yönelik yapılan denetimler devam ediyor.

İSTANBUL (DHA) -

Gamze ŞİMŞEK-Ramazan EĞRİ/ İstanbul DHA- İSTANBUL'da elektrikli scooter kullananlara yönelik yapılan denetimler devam ediyor. Bağdat Caddesi'nde yapılan denetimlerde scooter'a iki kişi binen ve kaldırımda ilerleyen sürücülere cezai işlem uygulandı.

Elektrikli scooterların kullanımına yönelik bazı kuralların getirilmesinin ardından İstanbul'un çeşitli noktalarında yapılan denetimler sürüyor. İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Kadıköy Bağdat Caddesi'nde yapılan denetimlerde, elektrikli scooter ile kaldırımda ilerleyenler ve scooter'a iki kişi binen vatandaşlara cezai işlem uygulandı.

POLİS KENDİSİNİ DUYMAYAN SÜRÜCÜNÜN PEŞİNDEN KOŞTU

Kaldırımda scooter ile ilerlediği sırada denetime takılan bir kişi, yeni düzenlemeden haber dar olmadığını ve cezayı ödemeyeceğini söylerken, aynı scootera binerek kaldırımda ilerleyen iki kişi ise polisin 'Dur' ihtarını duymadığı için bir trafik polisi peşlerinden uzun süre yaya olarak koştu. Kurallara uymayan sürücülere 314 lira ceza yazıldı.


Bağdat Caddesi'nde kurallara uymayan scooter kullanıcılarına ceza yağdı

Bağdat Caddesi'nde kurallara uymayan scooter kullanıcılarına ceza yağdı

Bağdat Caddesi'nde kurallara uymayan scooter kullanıcılarına ceza yağdı

Bağdat Caddesi'nde kurallara uymayan scooter kullanıcılarına ceza yağdı

Bağdat Caddesi'nde kurallara uymayan scooter kullanıcılarına ceza yağdı

Demirören Haber Ajansı / Ramazan Eğri - Son Dakika Haberleri
Çoğu kişi hala bilmiyor! Duyanları tir tir titreten kesik başlı yarbay yeniden gündemde

Çoğu kişi hala bilmiyor! Duyanları tir tir titreten kesik başlı yarbay yeniden gündemde

 Bağdat Caddesi'nde Cumhuriyet Bayramı coşkusu! Binlerce kişiyle fener alayı düzenlendi

Bağdat Caddesi'nde Cumhuriyet Bayramı coşkusu! Binlerce kişiyle fener alayı düzenlendi

 Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi Açılış Töreni'nde konuştu: (3)

Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi Açılış Töreni'nde konuştu: (3)
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title