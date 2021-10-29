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BAĞDAT CADDESİ'NDE FENER ALAYI DÜZENLENDİ

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BAĞDAT CADDESİ'NDE FENER ALAYI DÜZENLENDİ

İSTANBUL DHA Kadıköy Bağdat Caddesi'nde binlerce kişi Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla fener alayı düzenlendi.

KADIKÖY, İSTANBUL (DHA) - İSTANBUL DHA

Kadıköy Bağdat Caddesi'nde binlerce kişi Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla fener alayı düzenlendi. İstanbul'un en işlek caddelerinden olan Bağdat Caddesi'nden 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu yaşandı. Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen fener alayı saat 19.00'da Suadiye ışıklar da başladı.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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