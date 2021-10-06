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Bağcılarlı engelliler bütün madalyaları topladı

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Bağcılarlı engelliler bütün madalyaları topladı

Bağcılar Belediyesi Engelliler Spor Kulübü sporcuları, katıldıkları Marmara Bölgesel Boccia Turnuvası'ndan büyük bir başarıyla döndü.

MARMARA, BALIKESİR (Bültenler) - Müsabakalara katılan 10 sporcudan her biri kendi kategorisinde madalya kazandı.

Çorlu Spor Kulübü tarafından 2 Ekim 2021 tarihinde düzenlenen Marmara Bölgesel Boccia Turnuvası'na 25 sporcu katıldı. Boccia sporunun en iyilerinin mücadele ettiği etkinlikte Bağcılar Belediyesi Bedensel Engelliler Spor Kulübü de 10 sporcusuyla yer aldı. Bir gün süren çekişmeli müsabakalarda engelli sporcular birincilik için ter döktü.

Turnuva sonunda Bağcılarlı sporcuların tamamı kendi kategorilerinde sevindirici skorlara imza attı. Birkan Duha Erdal, Niyazi Aslan, Atike Gürbüzer, Mehmet Emir Ateş ve Kenan Tümbelek birinci olarak altın madalya kazandı. Sedat Aksu, Mehmet Emir Ateş ikinci olarak gümüş madalya, Kazım Erbilgin ise bronz madalya kazandı. Çiftlerde ise Yahya Gürbüzer, Atike Gürbüzer ile Kazım Erbilgin gümüş madalya elde etti.

Gümüş ve bronzlar da altına dönüşecek

Başarılarından dolayı boccia takımını kutlayan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı yayınladığı mesajda "Sporcularımızı yürekten tebrik ediyorum. Her geçen gün madalya sayılarını artırıyorlar. İleride gümüş ve bronzların da altına dönüşeceğine inanıyorum" dedi.

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